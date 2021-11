SCORPIONS: posticipata l'uscita di ''Rock Believer'', ecco la copertina

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 A me piace..fa un un po' retro'....non e' cosi male 8 Quoto Argo, copertina molto "Scorpions"! 7 In realtà la copertina fa molto "Scorpions", direi che per me è già diventata iconica. 6 La copertina mi sembra molto anonima non trovo nulla di eccezionale però questa piccola preview sembra promettente 5 Per me è stupenda 4 Direi che questa è più "di merda" di tutte 3 Fortissimo il commento di @MetalHeart, al quale mi associo. 2 beh, sono tornate le copertine di merda come negli anni 70 80, si spera che anche la musica torni ad essere a quei livelli 1 La copertina ricorda Black Out...band strepitosa!