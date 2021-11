URIAH HEEP: ultimate le registrazioni sul seguito di ''Living the Dream''

04/11/2021 - 13:32 (81 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Eh si...il precedente era un ottimo lavoro,grandi aspettative per il nuovo disco. 1 Living the dream è stato un album straordinario con 4-5 pezzi di qualità elevatissima. Se questo si attesta a quei livelli non ce n'è per nessuno