      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/11/21
Ultra Raptor
Tyrants

09/11/21
ULTRA RAPTOR
Tyrants

12/11/21
TIMECHILD
And Yet It Moves

12/11/21
L.A. GUNS
Checkered Past

12/11/21
KNIGHTS OF THE REALM
Knights of the Realm

12/11/21
UNLEASHED
No Sign of Life

12/11/21
KANAAN
Earthbound

12/11/21
THE UNITY
The Devil You Know - Live (Live Album)

12/11/21
SUFFOCATION
Live in North America

12/11/21
GROUNDBREAKER
Soul to Soul

CONCERTI

06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA

06/11/21
HATEFUL + GRUMO + MEMBRANCE
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
BARDOMAGNO: in streaming il singolo ''Nel Mio Feudo''
05/11/2021 - 22:10 (28 letture)

ALTRE NOTIZIE
05/11/2021 - 22:10
BARDOMAGNO: in streaming il singolo ''Nel Mio Feudo''
18/06/2021 - 16:22
BARDOMAGNO: ecco ''Cerveza Y Latifondo''
16/04/2021 - 15:14
BARDOMAGNO: presentano il singolo ''Drakkar Special''
14/02/2021 - 18:44
BARDOMAGNO: online il lyric video di ''La Cintura di Castità''
13/05/2019 - 11:07
BARDOMAGNO: online un nuovo estratto da ''Vol. I''
26/04/2019 - 15:41
BARDOMAGNO: presentato il video di ''Santo Graal''
05/04/2019 - 17:00
BARDOMAGNO: ascolta il secondo singolo dall'album di debutto
17/03/2019 - 12:26
BARDOMAGNO: ecco un estratto dall'album di debutto
ULTIME NOTIZIE
05/11/2021 - 22:03
KISSIN` DYNAMITE: online il video del singolo ''Good Life''
05/11/2021 - 11:58
BORIS: pubblicato a sorpresa il nuovo EP ''Reincarnation Rose'', ascolta la titletrack
05/11/2021 - 11:53
HYPOCRISY: disponibile il nuovo singolo ''Children of the gray''
05/11/2021 - 11:41
CONVERGE: ascolta ''Coil'' dal nuovo album ''Bloodmoon - I''
05/11/2021 - 11:32
GAAHLS WYRD: ascolta il nuovo EP ''The Humming Mountain''
05/11/2021 - 11:30
MORTIFERUM: tutto il nuovo ''Preserved In Torment'' in streaming
05/11/2021 - 09:36
SLIPKNOT: ascolta l'inedita ''The Chapeltown Rag''
05/11/2021 - 08:48
GIANT: il nuovo album uscirà a gennaio
05/11/2021 - 08:43
VENOM PRISON: disponibile il primo brano da ''Erebos''
05/11/2021 - 08:36
CULT OF FIRE: annullato il tour con i Tormentor
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     