ALAN PARSONS: il live video di ''Sirius/Eye in the Sky'' dal nuovo disco dal vivo

06/11/2021 - 19:17 (55 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Pezzi immortali, band decisamente in forma,musicisti sopra la media, classe da vendere, ecc. ecc. ecc. Concordo con @Rob, l'intro fa letteralmente spavento da quanto è bella nella sua semplicità. 1 Per quanto mi riguarda Eye in the sky è uno dei miei dischi preferiti di sempre. Parte l'intro di Sirius e sono KO