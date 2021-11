THE HALO EFFECT: online il primo singolo ''Shadowminds'' per la band con ex-In Flames

09/11/2021 - 11:25 (143 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Per me brano normale, penso però che sia il singolo più easy poi il disco sarà più mazzulato 3 Sì, delusione! Brano copia inutile dei DT....a che serve una band così? Visto i nomi coinvolti speravo che la musica andasse in tutt'altra direzione, più verso il passato che ha reso celebre entrambe le band e con un occhio verso il futuro! 2 avete presente quando riuscite ad uscire con una ragazza bellissima, che magari vi ha fatto intendere che il dopo serata sarà a base di sesso sfrenato e poi parla tutta la sera e non si conclude nulla... la serata è comunque stata bella ma neanche un bacino... ecco mi sento così dopo aver ascoltato questo brano 1 ....bel pezzo..ma visti i nomi speravo meglio.cmq bentornato a Mr Jesper S