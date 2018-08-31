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Soul to Soul

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12/11/21
DARKWOODS MY BETHROTHED
Angel of Carnage Unleashed

CONCERTI

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)

18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA
UNLEASHED: online la nuova ''You Are the Warrior!''
11/11/2021 - 13:11 (22 letture)

RECENSIONI
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