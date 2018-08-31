UNLEASHED: online la nuova ''You Are the Warrior!''

12/11/21
UNLEASHED
No Sign of Life
12/11/21
MONUMENT OF MISANTHROPY
Unterweger
12/11/21
L.A. GUNS
Checkered Past
12/11/21
KNIGHTS OF THE REALM
Knights of the Realm
12/11/21
TIMECHILD
And Yet It Moves
12/11/21
ELDRITCH
EOS
12/11/21
THE WOLF GARDEN
Woven of Serpents Spines
12/11/21
GROUNDBREAKER
Soul to Soul
12/11/21
CAN BARDD
Devoured by the Oak
12/11/21
DARKWOODS MY BETHROTHED
Angel of Carnage Unleashed
12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)
18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA