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Soul to Soul

12/11/21
ENUFF ZNUFF
Enuff Znuff Hardrock Nite

12/11/21
DJINN
Meandering Soul

CONCERTI

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
ORION FEST
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)

14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO
ELDER: i dettagli del disco coi Kadavar ''Eldovar'', guarda un video
12/11/2021 - 09:56 (51 letture)

RECENSIONI
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