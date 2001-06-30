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MONUMENT OF MISANTHROPY
Unterweger

12/11/21
L.A. GUNS
Checkered Past

12/11/21
KNIGHTS OF THE REALM
Knights of the Realm

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And Yet It Moves

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V (Praeparatus Supervivet)

12/11/21
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12/11/21
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12/11/21
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Soul to Soul

12/11/21
ENUFF ZNUFF
Enuff Znuff Hardrock Nite

12/11/21
DJINN
Meandering Soul

CONCERTI

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
ORION FEST
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)

14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO
BLEED FROM WITHIN: online il nuovo singolo ''I Am Damnation''
12/11/2021 - 12:37 (21 letture)

RECENSIONI
80
ARTICOLI
06/07/2018
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DISSONANCE FESTIVAL 2018 – BLEED FROM WITHIN + THE CONTORTIONIST
Circolo Svolta, Rozzano (MI), 30/06-01/07/2018
21/03/2013
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TESTAMENT + DEW-SCENTED + BLEED FROM WITHIN
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 16/03/2013
31/12/2010
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ALL THAT REMAINS + SOILWORK + CALIBAN + BLEED FROM WITHIN + NEAERA
Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
 
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