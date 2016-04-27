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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
ORION FEST
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)

14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO
CODE ORANGE: il video del nuovo singolo "Out for Blood"
12/11/2021 - 18:53 (27 letture)

Black Me Out
Venerdì 12 Novembre 2021, 19.09.30
1
Sempre più industrial e sempre più NIN-oriented (il break in questo caso fa anche molto Fear Factory)... Questo pezzo non mi piace proprio, ma è un peccato che si stiano sempre più "standardizzando".
RECENSIONI
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