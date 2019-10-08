INFECTED RAIN: online la clip di ''Fighter''

15/11/21
FORDOM
Manic Howls
19/11/21
CHEROKEE
Blood and Gold
19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2
19/11/21
ABSCESSION
Rot of Ages
19/11/21
DREAM UNENDING
Tide Turns Eternal
19/11/21
KAASIN
Fired Up
19/11/21
SABATON
The 20th Anniversary Show - Live at Wacken (DVD)
19/11/21
SABATON
The Great Show (DVD)
19/11/21
BENTREES
Two of Spades
19/11/21
TEMPERANCE
Diamanti
14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)
14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO
18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA
20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO
21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)