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New Man, New Songs, Same Shit Vol.2

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19/11/21
THE LURKING FEAR
Death, Madness, Horror, Decay

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18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA

20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
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LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
TONY MITCHELL: disponibile il video di ''Strong Enough'' dal nuovo album
15/11/2021 - 19:47 (42 letture)

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