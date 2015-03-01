      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/11/21
AEPHANEMER
A Dream of Wilderness

19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2

19/11/21
ABSCESSION
Rot of Ages

19/11/21
CANTIQUE LEPREUX
Sectes (MCD)

19/11/21
CHEROKEE
Blood and Gold

19/11/21
NIGHTLAND
The Great Nothing

19/11/21
BENTREES
Two of Spades

19/11/21
ELDRITCH
EOS

19/11/21
TEMPERANCE
Diamanti

19/11/21
CONVERGE
Bloodmoon: I

CONCERTI

18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA

20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
TEMPERANCE: ecco il video ufficiale di ''Diamanti''
16/11/2021 - 18:03 (48 letture)

IlSeraf
Martedì 16 Novembre 2021, 23.13.33
1
è da quando ho sentito un frammento del ritornello nel track-by-track che sono convinto somigli tantissimo ad un pezzo di Giorgio Vanni, ma non per questo brutto. A giudicare da quel poco che si è sentito nei track-by-track mi viene da dire che abbiano sbagliato la scelta dei singoli, perché ad eccezione di Pure Life Unfolds gli altri due mi sembrano i pezzi più deboli del disco. Vedremo poi nella release ufficiale come saranno.
RECENSIONI
77
83
80
74
ARTICOLI
28/01/2020
Live Report
TEMPERANCE + SINHERESY + STARSICK SYSTEM
Astro Club, Fontanafredda (PN), 24/01/2020
14/01/2020
Intervista
TEMPERANCE
La band ci presenta Viridian
02/07/2018
Intervista
TEMPERANCE
Tra Giove e le lune, un’opportunità per la scena
16/03/2017
Live Report
OVERTURES + TEMPERANCE + ANCIENT MYTH
Rock Town, Cordenons (PN), 12/03/2017
01/10/2016
Intervista
TEMPERANCE
Il caldo abbraccio dell'arte e della Terra
16/09/2016
Live Report
NIGHTWISH + TEMPERANCE
Palabam, Mantova, 12/09/2016
21/06/2015
Live Report
SLIPKNOT + AT THE GATES + TEMPERANCE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 16/06/2015
01/03/2015
Intervista
TEMPERANCE
A tu per tu con la band italiana
 
ALTRE NOTIZIE
16/11/2021 - 18:03
TEMPERANCE: ecco il video ufficiale di ''Diamanti''
12/10/2021 - 19:14
TEMPERANCE: guarda il video di ''Breaking The Rules Of Heavy Metal'' dal nuovo album
07/09/2021 - 15:26
TEMPERANCE: annunciato il nuovo album ''Diamanti'', ascolta un singolo
18/02/2021 - 17:23
TEMPERANCE: il video di ''Paint the World''
19/01/2021 - 19:19
TEMPERANCE: il video di "Evelyn''
03/12/2020 - 21:33
TEMPERANCE: a febbraio il nuovo EP acustico, ecco ''Start Another Round''
12/06/2020 - 21:06
TARJA: i Temperance e i Serpentyne apriranno lo show di Milano
19/03/2020 - 13:58
TEMPERANCE: ascolta la versione acustica di ''Nanook''
27/02/2020 - 15:23
TEMPERANCE: disponibile un altro video da ''Viridian''
22/02/2020 - 11:15
TEMPERANCE: ecco la versione acustica di ''I Am The Fire''
ULTIME NOTIZIE
16/11/2021 - 19:51
MALADIE: a dicembre il nuovo album, ecco ''My Soul, Old''
16/11/2021 - 19:47
MEMORY GARDEN: presentano il lyric video di ''Distrust''
16/11/2021 - 18:08
ABSCESSION: online il brano ''Prometheus Unbound''
16/11/2021 - 17:58
PERSEFONE: in arrivo il nuovo album ''Metanoia'', guarda un video
16/11/2021 - 17:54
DER WEG EINER FREIHEIT: tutto il nuovo album ''Noktvrn'' in streaming
16/11/2021 - 17:50
GENOCIDE PACT: dettagli e singolo del nuovo album ''Genocide Pact''
16/11/2021 - 00:21
JINJER: ecco la clip di ''Disclosure!'' dall'ultimo disco
16/11/2021 - 00:18
MOLYBARON: guarda il video di ''Prosperity Gospel'' da ''The Mutiny''
16/11/2021 - 00:05
QUICKSTRIKE: a febbraio il disco di debutto ‘‘None of a Kind’’, ascolta la titletrack
16/11/2021 - 00:04
LORD OF THE LOST: online la clip di ‘‘My Constellation’’
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     