TEMPERANCE: ecco il video ufficiale di ''Diamanti''

è da quando ho sentito un frammento del ritornello nel track-by-track che sono convinto somigli tantissimo ad un pezzo di Giorgio Vanni, ma non per questo brutto. A giudicare da quel poco che si è sentito nei track-by-track mi viene da dire che abbiano sbagliato la scelta dei singoli, perché ad eccezione di Pure Life Unfolds gli altri due mi sembrano i pezzi più deboli del disco. Vedremo poi nella release ufficiale come saranno.