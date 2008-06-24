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19/11/21
AEPHANEMER
A Dream of Wilderness

19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2

19/11/21
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19/11/21
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18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
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20/11/21
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LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
MEMORY GARDEN: presentano il lyric video di ''Distrust''
16/11/2021 - 19:47 (47 letture)

RECENSIONI
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