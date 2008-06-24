MEMORY GARDEN: presentano il lyric video di ''Distrust''

19/11/21
AEPHANEMER
A Dream of Wilderness
19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2
19/11/21
ABSCESSION
Rot of Ages
19/11/21
CANTIQUE LEPREUX
Sectes (MCD)
19/11/21
CHEROKEE
Blood and Gold
19/11/21
NIGHTLAND
The Great Nothing
19/11/21
BENTREES
Two of Spades
19/11/21
ELDRITCH
EOS
19/11/21
TEMPERANCE
Diamanti
19/11/21
CONVERGE
Bloodmoon: I
18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA
20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO
21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)
22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO
27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI