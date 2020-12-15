DARTAGNAN: presentano il live video di ''Chanson de Roland''

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22/11/21
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THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
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LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
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27/11/21
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POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
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