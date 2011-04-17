      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Greg Mayne
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/11/21
DIEVERSITY
Age of Ignorance

19/11/21
ELDRITCH
EOS

19/11/21
NIGHTLAND
The Great Nothing

19/11/21
THE LURKING FEAR
Death, Madness, Horror, Decay

19/11/21
THEATRES DES VAMPIRES
In Nomine Sanguinis

19/11/21
FIREWOLFE
Conquer All Fear

19/11/21
BARNABAS SKY
Inspirations

19/11/21
TEMPERANCE
Diamanti

19/11/21
BENTREES
Two of Spades

19/11/21
AEPHANEMER
A Dream of Wilderness

CONCERTI

18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA

20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
PENTAGRAM: è deceduto l'ex bassista Greg Mayne
17/11/2021 - 18:34 (87 letture)

fasanez
Mercoledì 17 Novembre 2021, 19.02.39
1
Rip
RECENSIONI
86
84
85
90
89
ARTICOLI
10/10/2016
Live Report
PENTAGRAM
Init Club, Roma, 03/10/2016
07/12/2015
Live Report
MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
CIRCOLO COLONY, Brescia( BS ) 03/12/15
02/06/2013
Articolo
SEI NOTE DI PENTAGRAMMA
La recensione
21/04/2011
Live Report
PENTAGRAM + IN SOLITUDE
Bronson Club, Madonna Dell'Albero (RA),17/04/2011
 
ALTRE NOTIZIE
17/11/2021 - 18:34
PENTAGRAM: è deceduto l'ex bassista Greg Mayne
24/11/2020 - 19:46
PENTAGRAM CHILE: dal vivo in streaming il 28 novembre
12/05/2017 - 04:43
PENTAGRAM: Bobby Liebling salterà le prossime date europee
10/04/2017 - 11:12
PENTAGRAM: a luglio live a Bologna
13/07/2016 - 10:12
PENTAGRAM: disponibile il nuovo video
09/07/2016 - 12:01
PENTAGRAM: ecco primi dettagli delle tre date in Italia di ottobre
25/05/2016 - 21:42
PENTAGRAM: annunciate tre date in Italia
04/05/2016 - 11:20
PENTAGRAM: a giugno la ristampa di 'First Daze Here' e 'First Daze Here Too'
14/01/2016 - 10:26
PENTAGRAM: morto l'ex-batterista Stuart Rose
19/08/2015 - 11:36
PENTAGRAM: il nuovo album 'Curious Volume' in streaming su Soundcloud
ULTIME NOTIZIE
17/11/2021 - 18:39
BEAST IN BLACK: cancellata la data italiana
17/11/2021 - 18:28
GRETA VAN FLEET: di supporto ai Metallica al Firenze Rocks e una data a Milano
17/11/2021 - 18:23
SLIPKNOT: ecco la nuova data per il concerto di Verona
17/11/2021 - 18:19
SUNN O))): un estratto dal nuovo live album
17/11/2021 - 18:13
SHAPE OF DESPAIR: dettagli e singolo del nuovo album ''Return to the Void''
17/11/2021 - 16:37
STAR ONE: ascolta ''Fate of Man'' da ''Revel in Time''
17/11/2021 - 16:30
THE LAST OF LUCY: ecco la titletrack del prossimo disco ''Moksha''
17/11/2021 - 16:24
JIM PETERIK & WORLD STAGE: ecco un nuovo video
17/11/2021 - 16:06
DARTAGNAN: presentano il live video di ''Chanson de Roland''
17/11/2021 - 00:46
OPETH: Martin Axenrot non è più il batterista della band
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     