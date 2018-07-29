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19/11/21
FIREWOLFE
Conquer All Fear

19/11/21
SABATON
The 20th Anniversary Show - Live at Wacken (DVD)

19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2

19/11/21
ABSCESSION
Rot of Ages

19/11/21
STILLBIRTH
Strain of God (EP)

19/11/21
PLEBEIAN GRANDSTAND
Rien ne Suffit

19/11/21
DIEVERSITY
Age of Ignorance

19/11/21
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Colosseum

19/11/21
BENTREES
Two of Spades

19/11/21
TEMPERANCE
Diamanti

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18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA

20/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
CONAN: in studio per il nuovo album
18/11/2021 - 12:42 (46 letture)

RECENSIONI
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