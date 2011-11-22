      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Everlasting Plague - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/11/21
MORGUL BLADE
Fell Sorcery Abounds

26/11/21
FLEISCHER
Knochenhauer

26/11/21
HITTEN
Triumph & Tragedy

26/11/21
SMITH/KOTZEN
Better Days EP

26/11/21
CYNIC
Ascension Codes

26/11/21
NIGHT RANGER
Somewhere in California [LP Reissue]

26/11/21
ANOMALIE
Tranceformation

26/11/21
THE TEA PARTY
Blood Moon Rising

26/11/21
BENOTHING
Temporal Bliss Surrealms (EP)

26/11/21
TONY MITCHELL
Hot Endless Summer Nights

CONCERTI

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI

27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
BORDERLINE - PISA

02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
PATHOLOGY: presentato un nuovo video
23/11/2021 - 21:40 (23 letture)

RECENSIONI
80
75
ARTICOLI
22/11/2011
Intervista
PATHOLOGY
Saremo sempre più brutali
 
ALTRE NOTIZIE
23/11/2021 - 21:40
PATHOLOGY: presentato un nuovo video
27/10/2021 - 19:32
PATHOLOGY: in streaming un brano dal prossimo disco
23/10/2021 - 10:49
PATHOLOGY: online il lyric video di ''Dirge for the Infected'' dal nuovo album
27/09/2021 - 09:43
PATHOLOGY: tornano con il nuovo ''The Everlasting Plague'', ascolta un brano
27/01/2021 - 11:04
PATHOLOGY: iniziate le registrazioni del nuovo album
03/08/2019 - 16:09
PATHOLOGY: pubblicata la clip di un nuovo brano
03/06/2019 - 20:44
PATHOLOGY: firmato un accordo con Pavement Entertainment; nuovo disco ad agosto
02/01/2018 - 14:00
PATHOLOGY: a marzo la ristampa di 'Throne Of Reign'
08/06/2017 - 09:28
PATHOLOGY: online un altro brano
12/05/2017 - 04:30
PATHOLOGY: a luglio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
ULTIME NOTIZIE
23/11/2021 - 20:19
BILLYBIO: i dettagli di ''Leaders and Liars''
23/11/2021 - 20:13
VOODOMA: ecco ''Save Me'' da ''Hellbound''
23/11/2021 - 19:58
AQUILUS: un singolo dalla riedizione di ''Griseus'' in uscita a dicembre
23/11/2021 - 19:14
CHRONOMANCY: arriverà a marzo il nuovo album ''Shadows in Atlantis''
23/11/2021 - 16:06
SWALLOW THE SUN: tutto il nuovo album ''Moonflowers'' in streaming
23/11/2021 - 12:15
LACUNA COIL: un concerto a Legnano a giugno
23/11/2021 - 11:17
MIZMOR: i dettagli del nuovo EP ''Wit's End''
23/11/2021 - 11:06
GHOST: una data a Milano il prossimo anno
23/11/2021 - 10:30
NIGHTWISH: le nuove date del tour europeo 2022
23/11/2021 - 00:23
ARTAMENE: firmano con WormholeDeath Records, il nuovo ''Ziggurat'' esce a gennaio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     