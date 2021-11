OZZY OSBOURNE: nuovo posticipo al 2023 per il concerto in Italia

24/11/2021 - 18:26 (146 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 11 🤡🤡🤡 10 Rivendetevi i biglietti finchè siete in tempo!! 9 Non ho il biglietto quindi non mi dovrebbe toccare, ma così no, non è serio né professionale. Mi dispiace per gli amici che acquistarono il tagliando. Se fossero "onesti" dovrebbero almeno dare la possibilità di richiedere il rimborso intanto, poi al limite uno a tempo debito ci penserà se riacquistarlo o meno. Ma come si dice (almeno dalle mie parti): non dar retta a sogni... 8 Ma davvero ci credete? 7 Ma quindi chi ha il biglietto non può chiedere il rimborso? vi prego, ditemi che non è così... 6 2023???Dispiace per chi ha preso il biglietto. 5 Se vabbè è quattro anni che ho sto cazzo di biglietto....... Mi sembra proprio una presa per il culo 4 Ecco, però speravo per coloro che hanno il biglietto (non ho seguito e quindi non so se erano già stati venduti a loro tempo) che l'errore fosse nel titolo. Capisco tutto, ma a novembre 2021 non è ammissibile leggere che un concerto si terrà a distanza di un anno e mezzo. Soprattutto con artisti come Ozzy + Judas Priest. Non è serio 3 E'gia lesso adesso....figurati nel 2023....manco al circo! 2 Corretto, grazie Rob! 1 Occhio alle date c'è un errore o nel titolo o nel testo