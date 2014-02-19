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26/11/21
TONY MITCHELL
Hot Endless Summer Nights

26/11/21
SAINTED SINNERS
Taste It

26/11/21
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Triumph & Tragedy

26/11/21
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26/11/21
CYNIC
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26/11/21
NIGHT RANGER
Somewhere in California [LP Reissue]

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26/11/21
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26/11/21
EDGE OF THE BLADE
Distant Shores

26/11/21
PROSCRIPTOR MCGOVERNS APSU
Proscriptor McGoverns Apsu

CONCERTI

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI

27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
BORDERLINE - PISA

02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI

03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
BROKEN HOPE: in studio per il nuovo album
24/11/2021 - 18:49 (32 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
19/02/2014
Live Report
IMMOLATION + BROKEN HOPE
CIRCOLO COLONY, BRESCIA (BS) - 14/02/14
 
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17/06/2017 - 00:02
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