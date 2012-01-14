OPERA DIABOLICUS: ascolta il nuovo disco ''Death on a Pale Horse''

26/11/21
TONY MITCHELL
Hot Endless Summer Nights
26/11/21
SAINTED SINNERS
Taste It
26/11/21
HITTEN
Triumph & Tragedy
26/11/21
LYNX
Watcher of Skies
26/11/21
CYNIC
Ascension Codes
26/11/21
NIGHT RANGER
Somewhere in California [LP Reissue]
26/11/21
FLEISCHER
Knochenhauer
26/11/21
ANOMALIE
Tranceformation
26/11/21
EDGE OF THE BLADE
Distant Shores
26/11/21
PROSCRIPTOR MCGOVERNS APSU
Proscriptor McGoverns Apsu
26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA
27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
BORDERLINE - PISA
02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI
03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)