TONY IOMMI: ascolta il nuovo brano ''Scent of Dark''

25/11/2021 - 20:48 (155 letture)



5 Sono sempre stato in attesa, per tutta la durata del pezzo, del cantato. Un qualcosa alla Candlemass. Peccato, però il brano non è mica male. Sarebbe bello ascoltare un suo album. 4 Amo quest'uomo 3 Parte un po'come enter sandman, comunque sempre uno dei migliori 2 Concordo al 100%: è il maestro. Hi metalhead!!! 1 Ma che bella sorpresa!!! Il Maestro è sempre il Maestro, c'è poco da dire. Mi sono venuti i brividi, spero che sia un antipastino di un nuovo album da solista