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Hot Endless Summer Nights

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Triumph & Tragedy

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26/11/21
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26/11/21
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Proscriptor McGoverns Apsu

CONCERTI

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)

27/11/21
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27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
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02/12/21
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03/12/21
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03/12/21
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04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
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MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
KHOLD: nuovo album in arrivo
25/11/2021 - 23:38 (34 letture)

RECENSIONI
68
ARTICOLI
17/03/2003
Live Report
SATYRICON + KHOLD
New Age, Roncade (TV), 14/03/2003
 
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