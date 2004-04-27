DEATH ANGEL: disponibile il live video di ''Absence of Light''

29/11/21
SIGNUM DRACONIS
The Divine Comedy - Inferno
03/12/21
AQUILUS
Bellum I
03/12/21
GENOCIDE PACT
Genocide Pact
03/12/21
AINULINDALE
Dagor-nuin-Giliath (EP)
03/12/21
BLIND GUARDIAN
Deliver Us from Evil [Singolo]
03/12/21
IF ANYTHING, SUSPICIOUS
OffAir - Lullabies for the Damned
03/12/21
UNANIMATED
Victory in Blood
03/12/21
ALKEMY
The Ascension (EP)
03/12/21
WOLFTOOTH
Blood & Iron
03/12/21
CORRODED SPIRAL
Ancient Nocturnal Summoning [EP]
27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
BORDERLINE - PISA
02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI
03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)