SION: online la clip di ‘‘Drown’’ dal disco d'esordio

@Tino, Howard Jones è uno dei migliori cantanti di sempre del melodic metalcore e ha fatto la storia del genere soprattutto con The End of Heartache dei Killswitch Engage (2004). Poi ha lasciato il gruppo per diversi problemi personali e si è dedicato ad altri progetti come i Devil Yoy Know e i Light the Torch (recensiti qui poco tempo fa). Sapevo di questa nuova collaborazione e avevo sentito l'ottima The Blade: per un fan del metalcore ascoltare la voce di Howard è sempre un piacere.