BASEMENT PROPHECY: presentano il video di ''Metal Zeit'' con Ralph Scheepers

01/12/21
DIABLATION
Allégeance
03/12/21
UNANIMATED
Victory in Blood
03/12/21
AQUILUS
Griseus (Reissue)
03/12/21
WOLFTOOTH
Blood & Iron
03/12/21
YE BANISHED PRIVATEERS
A Pirate Stole My Christmas
03/12/21
GREEN CARNATION
The Acoustic Verses (Remaster 2021)
03/12/21
AINULINDALE
Dagor-nuin-Giliath (EP)
03/12/21
GENOCIDE PACT
Genocide Pact
03/12/21
FAILURE
Wild Type Droid
03/12/21
ARCTIC PLATEAU
Songs of Shame
01/12/21
VOLBEAT - Servant of the Mind Release Party
HEADBANGERS CLUB - MILANO
02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI
03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
03/12/21
PINO SCOTTO + THE GLAMOUR
SHERATAN LIVE CLUB - CARPI (MO)
04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO