Niente di eccezionale; personalmente ho sempre visto questa band come una summa, in salsa molto commerciale, del genere, riprende da moltissime band. Non mi ha mai trasmesso un'identità sua. Se ascolto gli Sleeping Romance li riconosco immediatamente. Se ascolto i Temperance li riconosco subitissimo. Ma loro no, faccio sempre fatica a riconoscerli, non hanno quasi nulla di così unico ed iconico.