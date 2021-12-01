      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il gruppo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/12/21
CORRODED SPIRAL
Ancient Nocturnal Summoning [EP]

03/12/21
FALSE MEMORIES
Echoes of a Reflection

03/12/21
WOLFTOOTH
Blood & Iron

03/12/21
AQUILUS
Griseus (Reissue)

03/12/21
AINULINDALE
Dagor-nuin-Giliath (EP)

03/12/21
YE BANISHED PRIVATEERS
A Pirate Stole My Christmas

03/12/21
GENOCIDE PACT
Genocide Pact

03/12/21
GATE
Nord

03/12/21
FAILURE
Wild Type Droid

03/12/21
ARCTIC PLATEAU
Songs of Shame

CONCERTI

02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI

03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

03/12/21
PINO SCOTTO + THE GLAMOUR
SHERATAN LIVE CLUB - CARPI (MO)

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)

05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO

05/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
MODERN LIFE IS WAR: guarda il video di “Survival”
01/12/2021 - 20:48 (39 letture)

ALTRE NOTIZIE
01/12/2021 - 20:48
MODERN LIFE IS WAR: guarda il video di “Survival”
ULTIME NOTIZIE
01/12/2021 - 22:05
ZEAL & ARDOR: ascolta la nuova ''Golden Liar''
01/12/2021 - 21:55
CORELEONI: firmano per Atomic Fire Records, nuovo cantante e nuovo album in arrivo
01/12/2021 - 18:36
CULT OF LUNA: i dettagli del nuovo album ''The Long Road North'', guarda il video di ''Cold Burn''
01/12/2021 - 18:29
STEVE VAI: torna con il nuovo album ''Inviolate''
01/12/2021 - 18:19
SATANIC KOMMANDO FEST: Impaled Nazarene headliner del nuovo festival allo Slaughter Club
01/12/2021 - 18:15
FROZEN CROWN: disponibile il video di ''The Water Dancer''
01/12/2021 - 18:12
WOLFTOOTH: guarda il lyric video di ''Ahab'' dal nuovo album
01/12/2021 - 18:09
BILLYBIO: online il video di ''One Life to Live''
01/12/2021 - 18:05
NOCTURNAL GRAVES: disponibile il singolo ''Beyond the Flesh''
01/12/2021 - 17:41
HAMMERFALL: i dettagli di ''Hammer of Dawn'' ed il video dell'omonima traccia
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     