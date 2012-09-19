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ALCATRAZ - MILANO

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THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
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07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE
SABATON: il live video di ''Swedish Pagans''
03/12/2021 - 10:25 (58 letture)

Le Marquis de Fremont
Venerdì 3 Dicembre 2021, 14.07.19
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Sono le mie cuffie o il cantato è troppo basso e la batteria troppo in primo piano? Per il resto, tipico anthem dei Sabaton per l'orgoglio Svedese. Ovviamente dal vivo è coinvolgente. Potevao però, allungare gli assoli. Jusqu'à la prochaine fois.
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