BLIND GUARDIAN: ecco il video del singolo ''Deliver Us from Evil''

03/12/2021 - 12:10 (257 letture)



8 Anche io ho trovato il ritornello senza quel "quid", ma è solo il primo ascolto, per il resto mi sembra esattamente ciò che in molti chiedevano, niente orchestra e suoni puliti @Black Me Out: che fai, copi il commento che hai messo su un altro sito?Anche io ho trovato il ritornello senza quel "quid", ma è solo il primo ascolto, per il resto mi sembra esattamente ciò che in molti chiedevano, niente orchestra e suoni puliti 7 Mi fa lo stesso effetto di "A Voice In The Dark" e ci sento quasi le stesse vibrazioni. Detto questo il pezzo non mi ha fatto impazzire esattamente per gli stessi motivi per i quali a molti è piaciuto. Sinceramente, a parte gli overdub sulla voce e le strofe "a mitraglia" mi sembra un brano totalmente anonimo e dai Bardi non me lo aspetto. Belli - come al solito - l'assolo e la sezione strumentale seguente, mentre le linee vocali sanno di già sentito e anche il ritornello non lascia un granché il segno. Se poi il disco seguirà queste coordinate più "snelle" e dritte al punto sicuramente saranno contenti in tanti, io sinceramente a questo punto ho un po' di dubbi. P.S. Ma tanto mi conosco e il disco lo comprerò lo stesso. 6 Pezzo trascinante. Bello. Aspettiamo l'album. Fino a settembre 2022 hanno tempo per fare ottime cose. Jusqu'à la prochaine fois. 5 Finalmente un bel pezzo senza pallose parti orchestrali. Mi riporta al mitico Immaginations.....se fosse tutto l album cosí sarebbe un gradito ritorno. Li ho abbandonati dopo il mediocre A twist in the mith. 4 BG una garanzia, sempre! 3 Marcus tipton 2 Veramente un bel pezzo,abbiamo avuto la conferma che non era la cover dei Warlord. 1 Ottima direi! Suono finalmente all'altezza, niente orchestrazioni, ed un uso dei cori tipici delle produzioni post-nightfall, ad unire vecchio e nuovo. Bentornato bardi!