GENOCIDE PACT: ascolta il nuovo e omonimo album

03/12/21
FALSE MEMORIES
Echoes of a Reflection
03/12/21
FAILURE
Wild Type Droid
03/12/21
AQUILUS
Bellum I
03/12/21
CORONATUS
Atmosphere
03/12/21
UNANIMATED
Victory in Blood
03/12/21
WOLFTOOTH
Blood & Iron
03/12/21
CORRODED SPIRAL
Ancient Nocturnal Summoning [EP]
03/12/21
SKID ROW
The Atlantic Years 1989-1996
03/12/21
RACHEL MOTHER GOOSE
Sinra Bansho
03/12/21
OF MICE & MEN
Echo
03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI
03/12/21
BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
03/12/21
PINO SCOTTO + THE GLAMOUR
SHERATAN LIVE CLUB - CARPI (MO)
04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA
04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO
05/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE