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07/12/21
DEVIL CROSS
This Mortal Coil

10/12/21
THIRTY FATES
Circus Black

10/12/21
FUNERAL
Praesentialis in Aeternum

10/12/21
MERCURY X
Imprisoned

10/12/21
DESSIDERIUM
Aria

10/12/21
LORD OF THE LOST
The Sacrament Of Judas

10/12/21
PERFECT PLAN
Live at Sharpeners House

10/12/21
MALADIE
The Sick Is Dead - Long Live the Sick

10/12/21
AGARTHIC
The Inner Side

10/12/21
VAHRZAW
The Trembling Voices of Conquered Men

CONCERTI

04/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
LARGO VENUE - ROMA

04/12/21
NANOWAR OF STEEL
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)

05/12/21
ARCHGOAT + WHOREDOM RIFE + THEOTOXIN (POSTICIPATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/12/21
BEAST IN BLACK + MISTER MISERY + NESTRUCTION (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO

05/12/21
THY ART IS MURDER + MALEVOLENCE + KING 810 + ALPHA WOLF + ORBIT CULTURE
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE

10/12/21
NANOWAR OF STEEL
DRUSO - RANICA (BG)

11/12/21
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/12/21
GOTTHARD + TBA
FABRIQUE - MILANO

12/12/21
DRAGONFLY METAL FEST 2021
DRAGONFLY - SALZANO (VE)
TORMENTOR TYRANT: i dettagli dell'omonimo EP di debutto, ascolta un brano
04/12/2021 - 11:32 (42 letture)

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