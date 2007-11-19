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07/12/21
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This Mortal Coil

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High on Deception

10/12/21
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In My Dreams

10/12/21
THERES A LIGHT
f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?

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10/12/21
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The Sick Is Dead - Long Live the Sick

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07/12/21
NANOWAR OF STEEL
VIPER THEATRE - FIRENZE

10/12/21
NANOWAR OF STEEL
DRUSO - RANICA (BG)

11/12/21
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/12/21
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12/12/21
DRAGONFLY METAL FEST 2021
DRAGONFLY - SALZANO (VE)

13/12/21
LEPROUS + GUESTS
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14/12/21
UNLEASH THE ARCHERS + STRIKER + NORTHTALE
LEGEND CLUB - MILANO

17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
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12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO
EPICA: ''Victims of Contingency'' è il nuovo live video
06/12/2021 - 18:35 (56 letture)

RECENSIONI
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22/02/2021
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26/01/2017
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22/01/2017
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19/09/2016
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09/11/2015
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20/02/2012
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