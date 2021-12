SPIRITS OF FIRE: Fabio Lione è il nuovo cantante, a febbraio esce il nuovo ''Embrace the Unknown''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 pezzo molto classico di heavy roccioso. Sinceramente visti i nomi in gioco mi aspetto decisamente di più. Non ho ascoltato il debutto, ma se il genere è questo reputo Owens molto più adatto di Lione, che a me non entusiasma mai, ma sicuramente è un mio limite. 2 Certo che vedere nella stessa band Zonder,Di Giorgio e Caffery fa salire un po' l'eccitazione😁,anche se devo dire che questo singolo non mi dice piu' di tanto.Lione gran cantante. Per quanto riguarda Zonder aspetto con trepidante attesa il nuovo progetto A-Z con Alder alla voce...😍 1 I Lione’s spirit of Rhapsody of fire? 🤣 Scherzi a parte, non ho mai seguito al 100% i suoi progetti perché non amo quelli “a tempo”, devo dire però che Turilli-Lione Rhapsody Zero Gravity è un gran disco e Lione canta davvero alla grande. Owens uscito dal gruppo perché concentrato al massimo sui KK’s Priest? Bah.