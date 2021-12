HELLOWEEN: è deceduto il disegnatore Uwe Karczewski

11/12/2021



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Epocale. Ha segnato la mia infanzia con Helloween, Iron Savior, Gamma Rai. RIP. Magari il figlio Kai sapra’ continuare! 6 Con tutto il rispetto per questo disegnatore, non mi sono mai particolamente piaciute le copertine di questi 3 dischi (effettivamente l'unica copertina che mi piace veramente degli Helloween è quella dell'uscita di quest'anno). Pace all'anima sua. 5 Copertine che hanno fatto la storia del metal, bellissime, proprio al concerto della reunion di Milano compraii la tshirt ufficiale con il disegno frontale di Keeper of the seven keys. C'è scritto the legend lives on e le sue immagini vivranno con la musica di quei dischi. Rip. 4 Ci ha lasciato un' artista che ha creato opere leggendarie. RIP 3 Copertine che hanno vita propria al di là del loro contenuto. 2 Contando solo i lavori con gli Helloween, parliamo di lavori immortali, scolpiti nell'immaginario di qualsiasi ascoltatore di questo genere, che apprezzi o meno le Zucche tedesche. R.I.P. 1 Non e' cosa da poco aver realizzato quelle 3 copertine che han fatto la storia...grandi lavori r.i.p.