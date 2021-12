THE FLOWER KINGS: dettagli e singolo del nuovo album ''By Royal Decree''

Intorno alla metà degli anni '90 con Retropolis e Stardust we are (che già durava due ore) mi erano anche piaciuti. Poi li ho abbandonati quando la bulimia prese definitivamente il sopravvento. Possibile che ogni loro nuova uscita debba durare 90 minuti di media (perché i dischi di oltre due ore sono in realtà la maggioranza)?!?Insomma i classici cui si rifanno non superavano i 45 minuti e infatti sono Classici. Io non ci credo che la qualità non ne risenta.