BELPHEGOR: a gennaio la riedizione di ''The Last Supper'' e ''Blutsabbath'', ecco un singolo

@ Ellius: Penso che parti del testo come "Turn the cross - upside down / Into her - bleeding cunt / Urinate - in her mouth / Hack and fuck - for supper" siano indicativi, considerati i recenti casi di cronaca che hanno reso molto delicato l'argomento. Se invece si intende questo video e non quello originario del 1997: semplicemente il brano originario non aveva un video in stile cinematografico a parte, quindi il semplice player è soggetto a meno promozione/visibilità e quindi sfugge ad eventuali censure, senza contare che 24 anni fa il gruppo non era popolare come oggi.