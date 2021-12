THE DARKNESS: cancellato il tour europeo

Luca "Pez" Pezzetti 1 Hanno fatto tanto i bulli coi British Lion perché Harris & co. non volevano accettare le loro regole anticovid per il tour in Uk... e niente, i BL hanno fatto il tour da soli senza problemi e loro invece devono annullare. Hanno fatto tanto i bulli coi British Lion perché Harris & co. non volevano accettare le loro regole anticovid per il tour in Uk... e niente, i BL hanno fatto il tour da soli senza problemi e loro invece devono annullare.