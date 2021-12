RHAPSODY OF FIRE: online il video di ‘‘Un'Ode per l'Eroe’’ dall'ultimo disco

17/12/2021 - 17:52 (63 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 A me invece piacerebbe che avessero il coraggio, pardon, l'ardire e la spavalderia di fare un intero album in italiano anche nei brani più veloci. Tipo i Mago de Oz per capirci 1 Adesso testi in italiano? Mo mama....non solo per l'italiano....