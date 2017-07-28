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TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
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LEGEND CLUB - MILANO

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LEGEND CLUB - MILANO

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FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: ascolta il nuovo singolo ''Volle Kraft!''
20/12/2021 - 11:04 (33 letture)

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14/05/2021 - 15:07
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: presentano il lyric video di ''Nachtblume''
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DIE APOKALYPTISCHEN REITER: tornano con ''The Divine Horsemen'', ascolta ''Tiki''
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WACKEN OPEN AIR: aggiunti Enslaved e Die Apokalyptischen Reiter
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DIE APOKALYPTISCHEN REITER: guarda un nuovo video
22/08/2017 - 17:29
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28/07/2017 - 15:32
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