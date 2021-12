THE 7TH GUILD: nuovo progetto con membri di Rhapsody of Fire, Vision Divine e Skeletoon

21/12/2021 - 15:57 (56 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Prima di tutto complimenti a Voli...per quanto riguarda questo progetto mi stuzzica un bel po' visto la caratura dei cantanti. Fooler non lo conosco ma rimediero' subito.