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31/12/21
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09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/01/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
BESATT: pubblicato il video di ''Brass Gates''
28/12/2021 - 20:38 (21 letture)

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