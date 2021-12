SAVATAGE: Chris Caffery parla della possibilità di un nuovo album

29/12/2021 - 12:44 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Ma a me i Savatage andrebbero bene anche in versione Edge of Thorns (che poi è addirittura il mio album preferito): Jon Oliva compone e suonicchia e lascia il microfono a Zak. Poi - oh! - uno ascolta la canzone dei video e si scioglie e scopre che Jon Oliva nella sua vita è stato anche magro. Non so, è tanta l'aspettativa che quasi quasi spero non pubblichino niente per paura che non sia all'altezza. 4 Dopo gli Helloween sarebbe veramente pazzesco poter sentire degli inediti. Ho le stesse perplessità del buon @progster78, e spero anch'io che Jon si riprenda e che possa registrare, spero anche con zak e gli altri, un album che chiuderebbe la loro bellissima carriera. Non spero in un tour, non credo che vocalmente se lo possano permettere, ma un disco si. Comunque immensi e comunque quanto ha tolto a noi sava fans la tso, ma ha dato, e forse giustamente, a loro. 3 Magari un nuovo album, W le sava legions! 2 Speriamo! E che sia la volta buona! 1 Come scritto nella news e' da molto che si parla di questa benedetta reunion e se succedesse sarei il primo ad esultare ma ormai non ci credo quasi piu',per non parlare delle condizioni di Jon Oliva che ormai non riesce a scacciare i suoi demoni ( basta vedere l'arresto per guida in stato di ebrezza e possesso di cocaina successo poco tempo fa). Spero di sbagliarmi e spero che Oliva si riprenda...Savatage immensi!