SWARM CHAIN: siglato un contratto con Punishment18 Records

31/12/21
FEUERSCHWANZ
Memento Mori
31/12/21
CYRAX
Metamorphosis [EP]
31/12/21
WOMBBATH
Agma
07/01/22
AT THE MOVIES
The Soundtrack of Your Life Vol. 2
07/01/22
NOCTURNAL GRAVES
An Outlaws Stand
07/01/22
DARK MILLENNIUM
Acid River
07/01/22
INFECTED RAIN
Ecdysis
07/01/22
POWER PALADIN
With the Magic of Windfyre Steel
07/01/22
WILDERUN
Epigone
07/01/22
NECROPHAGOUS
In Chaos Ascend
09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO
12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/01/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)