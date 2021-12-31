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07/01/22
AT THE MOVIES
The Soundtrack of Your Life Vol. 1

07/01/22
NOCTURNAL GRAVES
An Outlaws Stand

07/01/22
INFECTED RAIN
Ecdysis

07/01/22
DARK MILLENNIUM
Acid River

07/01/22
POWER PALADIN
With the Magic of Windfyre Steel

07/01/22
WILDERUN
Epigone

07/01/22
NECROPHAGOUS
In Chaos Ascend

07/01/22
THIS ETERNAL DECAY
Nocturnæ

07/01/22
AT THE MOVIES
The Soundtrack of Your Life Vol. 2

14/01/22
BELPHEGOR
The Last Supper (Remastered 2021)

CONCERTI

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/01/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
BLIND ILLUSION: primi dettagli e singolo del nuovo album ''Wrath Of The Gods''
01/01/2022 - 16:41 (65 letture)

Roadie
Sabato 1 Gennaio 2022, 23.13.24
1
Mitici Blind Illusion. Hi metalhead!!!
RECENSIONI
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31/12/2021 - 20:26
MISSION IN BLACK: pubblicato un nuovo video
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FEUERSCHWANZ: in streaming il video di ''Ultima Nocte''
31/12/2021 - 12:56
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31/12/2021 - 11:44
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31/12/2021 - 11:04
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