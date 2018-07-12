AETHEREUS: ecco la titletrack del nuovo album

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07/01/22
POWER PALADIN
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09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
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15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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04/01/2022 - 22:06 (37 letture)

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