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LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
VOIVOD: online la nuova ''Paranormalium''
05/01/2022 - 17:23 (205 letture)

Paolo
Mercoledì 5 Gennaio 2022, 19.36.43
4
beh, basta dare un'occhio alle votazioni qui accanto per capire con chi abbiamo a che fare....
Tino
Mercoledì 5 Gennaio 2022, 19.23.07
3
Gruppo semplicemente inimitabile, sembra siano tornati al 1988 ai tempi di tribal convictions. Gran pezzo
progster78
Mercoledì 5 Gennaio 2022, 18.23.00
2
Non ho più' aggettivi per descrivere questa band. Secondo singolo e seconda botta! Il disco mi stendera' di sicuro.
HIRAX
Mercoledì 5 Gennaio 2022, 18.11.51
1
Bomba!
RECENSIONI
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