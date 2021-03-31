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09/01/22
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12/01/22
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LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH (POSTICIPATO)
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15/01/22
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AD NOCTEM FESTIVAL
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20/01/22
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LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
NECROPHAGOUS: tutto il nuovo album ''In Chaos, Ascend'' in streaming
06/01/2022 - 16:08 (45 letture)

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COUNTERPARTS: terminate le registrazioni del nuovo album
 
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