WOODSTOCK: è deceduto l'organizzatore Michael Lang

09/01/2022 - 11:58 (141 letture)



Ho appena letto la scaletta (su Wikipedia) del sabato e della domenica (16-17 agosto 69, Hendrix si esibì il lunedì alle 9 del mattino), una cosa impressionante, ma ancora più impressionante gli artisti che rifiutarono l'invito. Che periodo quello! ..r.i.p.... Impresa titanica quella di Lang,basta guardare il film doc del 1970 per capire quale sforzo incredibile ha fatto per organizzare questo grande evento. Hai fatto la storia r.i.p. Un grande, ha organizzato qualcosa che rimarrà nella storia per molti anni ancora. rip.