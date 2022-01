PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS: cancellata la data di Milano

10/01/2022 - 14:59 (146 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Hai ragione trash, anche per me è un nonsense 2 Mi domando se ha senso continuare in generale ad annunciare e fissare date live, quando non si ha la certezza, visto che siamo da parecchio in piena pandemia, di suonare. Mah 1 Anselmo ha rimandato tutte le date europee, e credo che Vertigo si sia semplicemente dovuta adeguare all'evidenza... sono tempi grami, e dureranno ancora per un bel pò...