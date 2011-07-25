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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MOGWAI
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29/01/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
BULLET FOR MY VALENTINE: posticipata la data italiana
10/01/2022 - 18:48 (73 letture)

Elluis
Lunedì 10 Gennaio 2022, 19.02.14
1
Penso che abbiano fatto bene quegli artisti (italiani e stranieri) che hanno posticipato i loro tour direttamente al 2023, mi sa tanto che anche quest'anno rimarremo ancora a secco.
RECENSIONI
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ARTICOLI
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Ippodromo delle Capannelle, Roma, 25/06/2013
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BULLET FOR MY VALENTINE
Magazzini Generali, Milano, 25/07/2011
 
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